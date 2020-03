Rifiuti abbandonati alla Spianà: «Il Comune intervenga e riqualifichi l'area»

«Anche stamattina (mercoledì, ndr) abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di abitanti della zona che hanno trovato numerosi sacchi di rifiuti e scarti di materiale edile abbandonati lungo la strada che prosegue in direzione San Massimo, passato il campo da Softball in via Sogare» spiega Giacomo Cona, segretario di Traguardi e referente del gruppo di Traguardi in terza circoscrizione.

«Purtroppo scene simili sono all'ordine del giorno in quella zona che, essendo poco frequentata, è facile bersaglio di incivili che lì scaricano rifiuti d’ogni tipo. Abbiamo segnalato il fatto alla Polizia Municipale che ci ha riferito che riferirà all’Amia perché provveda a pulire, ma temiamo che questo non basti a evitare che il problema si ripresenti in futuro: servono controlli più frequenti ed un monitoraggio costante dell’area.

Ma al di là delle soluzioni tampone, è importante pensare ad una riqualificazione complessiva dell'area: una via Sogare più frequentata dagli abitanti dei quartieri è anche una via Sogare più sicura ed una risorsa che va restituita ai cittadini. In una Verona in cui si inizia a parlare di cassonetti intelligenti non possiamo non notare che la situazione dei quartieri è anche questa e che ciò non dev’essere più tollerabile”.