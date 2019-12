Riduzione del Parco della Lessinia: è scontro tra favorevoli e contrari

È questa la dura risposta del consigliere Stefano Valdegamberi, alla lettera firmata da 72 associazioni che hanno espresso la propria preoccupazione sulla possibile riduzione del Parco della Lessinia.

La proposta di legge è arrivata dallo stesso Valdegamberi, oltre che dai consiglieri Alessandro Montagnoli ed Enrico Corsi, e prevedere la riduzione del 20% dell'area.

La lettera mandata alla regione contro il disegno di legge presentato da tre consiglieri regionali, compreso il sottoscritto, arriva tardiva e non tiene conto nemmeno del lungo dibattito in seno ai singoli consigli comunali, che hanno proposto le modifiche in oggetto. L'attacco delle associazioni ambientaliste contro la trasformazione da aree silvo pastorali ad aree contigue di alcuni territori del Parco è fatto a gamba tesa e rappresenta, com'è loro stile, un atto di arroganza contro una volontà espressa non dai tre consiglieri regionali ma da tutto il territorio del Parco, rappresentato dai consigli comunali, i primi organismi democratici portatori della volontà popolare e del pensiero della stragrande maggioranza della popolazione della Lessinia.

Credo che un consiglio comunale della Lessinia abbia maggiore titolo di rappresentare la volontà del territorio di un'associazione Speleologica di Treviso, prendendo uno a caso dei firmatari.

La stragrande maggioranza delle associazioni firmatarie sono fuori dal territorio. Nelle poche del territorio i Presidenti firmatari non hanno nemmeno sentito il parere dei loro associati che mi stanno telefonando per dissociarsi dall'iniziativa.

A queste istanze si aggiunge subito la firma politica del movente, il PD, che ha messo in campo contro la scelta dei comuni della Lessinia e i loro cittadini un convegno, invitando come predicatore il fanatico e pseudo ambientalista da salotto, il consigliere regionale trevigiano Zanoni.