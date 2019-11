«Grazie Roberto». Il ricordo di Puliero apre il Consiglio comunale di Verona

È stata la voce esplosiva di Roberto Puliero ad aprire giovedì sera il Consiglio comunale. A pochi minuti dall’inizio dei lavori, infatti, sugli schermi presenti in aula, le immagini dello storico gol di Elkjær che, a maggio ’85, consegnò lo scudetto al Verona, hanno fatto da sfondo alle sue indimenticabili parole.

«Tutta Verona si è fermata e si è raccolta nel ricordo e nel saluto di Roberto Puliero – ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale Ciro Maschio –. Tantissimi i messaggi e i ricordi spontanei, a dimostrare quanto fosse amato, popolare e familiare per tutti i veronesi di ogni ceto ed età.

La voce di Roberto Puliero è legata ai momenti e ai ricordi più belli del Verona e di Verona. Le sue leggendarie e inimitabili radiocronache ci hanno accompagnato per anni, al punto che non era pensabile ascoltare una partita del Verona senza la sua voce. Professore di lettere, attore e regista con la sua Compagnia amatoriale de La Barcaccia, radiocronista e personaggio televisivo, ha lasciato tracce importanti nel teatro, nel costume e nella cultura popolare della nostra città. Con la sua satira libera e arguta, ci ha regalato battute, imitazioni e caricature, alcune, indimenticabili, dedicate anche agli amministratori di Palazzo Barbieri. Colto e popolare al tempo stesso, con la sua intelligenza, il suo umorismo, il suo estro e la sua umanità è stato uno dei migliori interpreti della ‘veronesità’. Grazie Roberto».

In suo ricordo, al termine dell’intervento, si è tenuto in aula un minuto di silenzio.