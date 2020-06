Con cassonetti intelligenti, riattivata a Verona raccolta dei pannolini usati

È ripartito a Verona, dopo lo stop imposto a marzo dall'emergenza coronavirus, il test sperimentale e unico in Italia di raccolta differenziata di pannolini usati per bambini. Da alcuni giorni è di nuovo possibile conferire questa tipologia di rifiuti negli otto cassonetti automatizzati sviluppati da FaterSmart, presenti dallo scorso 21 gennaio all'esterno degli asili nido comunali. Sono coinvolti nell’iniziativa gli asili La Coccinella in Via Centro a Borgo Roma, Il Quadrifoglio in Via Sant'Euprepio a San Massimo, Il Girasole in Via Don Sturzo allo Stadio, L'Albero Verde in Via Trapani a Borgo Nuovo e il Principessa Jolanda in Via Scuderlando a Borgo Roma. E la raccolta è attiva anche nelle aree parcheggio dei punti vendita Esselunga di Viale del Lavoro, Corso Milano e Cia Fincato.

Per poter conferire i pannolini usati all'interno dei cassonetti sarà necessario scaricare l'app Pampers Nuova Vita (già scaricata da oltre 3.500 persone) accedendo alla quale si potrà utilizzare lo smartphone per aprire lo sportello del cassonetto evitando qualsiasi contatto con il dispositivo. Appena conferiti i pannolini, una notifica informerà il cittadino relativamente al peso dei rifiuti conferiti premiandolo con dei "punti ambiente". Per ogni cinque chili di rifiuti conferiti verrà inviato nell'app un coupon di sconto pari a 1,50 euro, utilizzabile nei punti vendita Esselunga per l'acquisto di prodotti Pampers.

Dal 21 gennaio scorso, nelle prime sette settimane di test sono state raccolte e avviate al riciclo oltre 35 tonnellate di pannolini usati, frutto di 9.500 conferimenti da parte di famiglie veronesi. Dal materiale raccolto, conferito all'impianto di riciclo di Lovadina di Spresiano, in provincia di Treviso, nel polo impiantistico di Contarina, sono state prodotte 26mila mollette da bucato, 955mila fogli di carta, 525 sedie di plastica, oltre a rimuovere 14mila chilo di anidride carbonica dall'ambiente.

Il progetto sperimentale è promosso da Pampers, in collaborazione con il Comune di Verona, Amia ed Esselunga.