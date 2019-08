Maltempo in Veneto, comuni interessati possono avviare la richiesta danni

È pesante il bilancio del maltempo che ieri, 2 agosto, si è abbattuto in diverse zone del Veneto. I territori più colpiti sono le province di Treviso, Venezia, Padova e Rovigo.

Nel Veronese i danni sono stati più contenuti e a causarli è stato soprattutto il forte vento, che ha abbattuto rami ed alberi. Due campeggiatori sono rimasti feriti per un albero abbattutto e ci sono stati disagi anche per la viabilità per le piante cadute sulle strade. Nel resto del Veneto, comunque, è andata molto peggio, con trombe d'aria e pesanti nubifragi a San Biagio di Callalta, Silea, Zenson di Piave, Noventa di Piave e Salgareda. E una tromba d'aria ha interessato anche il territorio padovano di Montagnana ed i territori confinanti alle province di Verona e Rovigo.

Alberi abbattuti, allagamenti e violenti nubifragi hanno messo in ginocchio, in particolare, il settore dell'agricoltura che registra il bilancio più pesante dalla nuova ondata di maltempo con disagi registrati in tutte le province venete. E il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha precisato che il decreto sullo Stato di Crisi e la richiesta dello Stato di Emergenza per il maltempo del 31 luglio è rimasto aperto e questo permette a tutti i comuni interessati dal maltempo di questi giorni di avviare le relative procedure di richiesta danni.