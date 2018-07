Richiedenti asilo esclusi dall'accoglienza, chiesta conciliazione alla Prefettura

Si è aperto uno spiraglio per i sette richiedenti asilo ospitati nel veronese ed esclusi dal sistema dell'accoglienza per aver rifiutato il trasferimento deciso dalla cooperativa San Francesco a cui erano stati affidati. I richiedenti asilo non avevano accettato lo spostamento da Bovolone a Castagnè, frazione di Mezzane di Sotto, e per paura di creare un precedente è stato deciso di estrometterli dal sistema di accoglienza.

Per il gruppo di richiedenti asilo si è aperto uno spiraglio grazie ad una manifestazione andata avanti per giorni. Organizzato da diverse associazioni veronesi, il presidio davanti alla prefettura in piazza dei Signori era cominciato lunedì 23 luglio per chiedere un'accoglienza più umana. L'iniziale rigidità della Prefettura veronese non ha scoraggiato i manifestanti che martedì hanno presidiato ancora la piazza e mercoledì hanno organizzato anche un'assemblea pubblica all'aperto, piantando addirittura le tende davanti alla prefettura. Una costanza che pare abbia dato i suoi frutti, perché questo è quanto hanno comunicato le associazioni che si battono per i sette richiedenti asilo.