Rischio salmonella, lotti di uova biologiche richiamati dal Ministero

Nuovo richiamo da parte del Ministero della salute per dei lotti di uova prodotti dall'azienda agricola biologica cuneese Oliviero Claudio, la quale era stata già interessata da un ritiro di prodotti lo scorso 22 gennaio. I lotti segnalati dal Ministero sono l'1A140120, il 2C140120, l'1A130120, il 2A130120 e il 2C130120. Si tratta di uova che potrebbero essere state commercializzate anche nel Veronese, in confezioni da 4, da 6 oppure sfuse. Il rischio è che quelle uova siano contaminate dalla salmonella. Il consiglio del Ministero è di non mangiarle, ma di restituirle al punto vendita in cui sono state acquistate. In ogni caso, non ci sono problemi per la salute, nel caso in cui le uova siano state consumate dopo una bella cottura.