Possibili rischi per la salute, ritirato formaggio prodotto a Cerea

C'è anche un alimento prodotto allo stabilimento di Cerea della Trentin Spa tra i primi richiamati dal Ministero della salute in questo 2020. Si tratta del formaggio denominato «Puzzone di Moena», commercializzato con il marchio Trentin ma anche tra i prodotti della linea Regione che vai dei supermercati Aldi. Il rischio è di una possibile contaminazione da batterio Listeria monocytogenes e riguarda i lotti 21324, 21324A e 21324N. Il prodotto non deve essere assolutamente consumato, ma deve essere riconsegnato al punto vendita in cui è stato acquistato.

C'è invece il sospetto di una possibile contaminazione microbiologica nel ritiro delle uova biologiche del lotto 5528139926. Il prodotto è stato commercializzato con il marchio del produttore Claudio Oliviero, ma anche con i marchi Amadori, Cascina Italia e nella linea Verso Natura del marchio Conad. Anche in questo caso, l'indicazione ministeriale è di non mangiare le uova e di riconsegnarle a chi le ha vendute.