Problemi di ricezione con il digitale terrestre? Ecco "Help Interferenze"

I cittadini che non ricevono bene il segnale del digitale terrestre, d’ora in avanti, possono contare su “Help Interferenze”. Il servizio, messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico, è gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni e permette, chiamando il numero verde 800 126 126, di inviare una segnalazione e ricevere assistenza.

Spesso, infatti, le normali antenne di case private o condomini possono essere disturbate dall’attivazione, nelle vicinanze, di stazioni che trasmettono il segnale per la telefonia 4G.

Quindi, nel caso cittadini o amministratori di condominio notino improvvisi disservizi o cattiva visione del segnale televisivo, possono effettuare la segnalazione chiamando il numero verde e compilando il modulo elettronico che si trova nella pagina www.helpinterferenze.it.

Se la segnalazione rientra nei requisiti tecnici e amministrativi richiesti, sarà inviato, a domicilio, un antennista che gratuitamente interverrà per ripristinare la corretta ricezione del segnale televisivo.