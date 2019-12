Da gennaio sarà riattivata la raccolta di sangue in quattro punti della provincia

A partire dal prossimo 2 gennaio sarà riattivata la raccolta del sangue anche nelle sedi afferenti a Bussolengo. Quindi i volontari potranno tornare donare anche a Villafranca, Caprino Veronese, Isola della Scala e Malcesine. La notizia è stata diffusa dall'Ulss 9 Scaligera, che ha già indicato il calendario. A Villafranca si potrà donare tutti i mercoledì e ogni secondo sabato del mese; a Caprino il primo e il terzo giovedì del mese; a Isola della Scala il secondo e il quarto giovedì del mese e a Malcesine il secondo martedì dei mesi dispari.

Nella scorsa primavera, era stata sospesa la raccolta del sangue nei quattro punti che facevano capo alla sede trasfusionale dell'ospedale Orlandi di Bussolengo, a causa di una serie di pensionamenti e della carenza di medici specialisti. E questo ha portato a un calo non trascurabile delle donazioni nell'Ovest Veronese, compensato solo in parte da un discreto aumento che si è verificato nel capoluogo e nell'Est Veronese.

Per superare questo problema, sono state subito attuate delle procedure per acquisire nuovo personale, che solo ultimamente hanno avuto esito positivo. Infatti, nel concorso regionale per dirigenti medici trasfusionisti che verrà fatto da Azienda Zero nei primi mesi dell'anno prossimo su 18 posti banditi a livello regionale ve ne sono 4 per l'Aoui di Verona e 3 per l'Ulss 9. Inoltre, le due aziende hanno potuto attivare un congruo numero di contratti libero professionali per andare a coprire al meglio le carenze nelle sedi di raccolta sangue.