Da giovedì riaprono altri cinque parchi gioco comunali di Verona

Da giovedì prossimo, 4 giugno, altri cinque parchi gioco comunali di Verona riapriranno per accogliere i bambini e le loro famiglie.

Oggi, 1 giugno, l'assessore ai giardini Marco Padovani ha confermato quanto annunciato dal sindaco Federico Sboarina sabato scorso: la volontà dell'amministrazione è quella di andare incontro il più possibile alle richieste e necessità dei cittadini in questa delicata fase, e le aree verdi attrezzate per i più piccoli sono una di queste. Dopo i 19 parchi gioco riaperti ufficialmente sabato 23 maggio, altri cinque apriranno i cancelli fra tre giorni.

I cinque parchi gioco che riapriranno sono: in seconda circoscrizione, quello tra via Nervesa e via Passo Buole; in terza circoscrizione il parco in via San Marco; in quarta circoscrizione l'area verde attrezzata tra via Villafranca e via Cacciatori delle Alpi (ex via Colombara); in quinta circoscrizione il parco giochi "Diritto dei bambini" in via Turazza/via Carmagnola (in collaborazione con l'associazione Centro d'Incontro di Cadidavid); in sesta circoscrizione il parco giochi in via Banchette-via Bodoni.

Ogni mattina, le giostre, gli scivoli e gli elementi presenti saranno igienizzati da Amia e da speciali squadre dell'esercito e dei vigili del fuoco. Le superfici dei giochi saranno pulite con detergenti neutri e, quindi, sicuri per l’uso da parte dei bambini che potranno usarli in sicurezza. All’interno dei parchi rimane in vigore il divieto di assembramenti e l’obbligo di indossare la mascherina, come indicato nei cartelli informativi posti all'ingresso delle strutture.

«Nonostante i vincoli imposti dal governo siano veramente difficili da rispettare, stimo facendo il possibile per non penalizzare ulteriormente i nostri bambini e le loro famiglie - ha sottolineato il sindaco - Appena ci è stato concesso siamo riusciti ad aprire più di un parco per ciascuna circoscrizione. Ora facciamo un ulteriore sforzo, dopo mesi di sacrifici i veronesi devono poter frequentare gli spazi loro dedicati in tutta tranquillità. Aprire nuove aree giochi vuol dire anche poter distribuire meglio i bimbi e permettere il massimo rispetto delle misure di prevenzione».