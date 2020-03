Finiti i lavori, pronto a riaprire il ponte su Fossa Grimani ad Erbè

Sono terminati, con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma, i lavori di messa in sicurezza del ponte sulla Fossa Grimani a Erbè, lungo la strada provinciale 50 tra il centro del paese e Pontepossero.

L'intervento, realizzato con la procedura di somma urgenza e in accordo con il Comune di Erbè, si era reso necessario alla luce dei segnali di cedimento registrati sulla volta in mattoni del XIX secolo. Le prove statiche, eseguite nei giorni scorsi con l'ausilio di alcuni mezzi pesanti, hanno dato esito positivo e il servizio viabilità della Provincia di Verona ha emesso l'ordinanza per la riapertura del ponte, programmata per i prossimi giorni.

Il limite massimo di velocità di attraversamento del manufatto sarà di 30 chilometri orari.

Il cantiere, allestito a inizio febbraio 2020, ha previsto la realizzazione di una nuova soletta in calcestruzzo lunga 5,5 metri e spessa circa 30 centimetri che garantirà una migliore distribuzione dei carichi in transito.

Il costo dell'opera è stato sostenuto dalla Provincia e ammonta a 100mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Entro il prossimo triennio verrà inoltre eseguito un ulteriore intervento per garantire la messa in sicurezza del manufatto nel lungo periodo.