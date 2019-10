Riaperto il "De Stefani". Lanciato anche il bando per la sua gestione

Il centro sportivo “De Stefani” di Madonna di Campagna è tornato alla piena attività. Da oltre una settimana, infatti, l’area sportiva in cui sono presenti sei campi da calcetto (di cui due coperti e riscaldati) è aperta tutti i giorni e frequentata da società sportive, che fanno allenare bambini e ragazzi, e da gruppi di appassionati.

In questo momento, vista la rinuncia del precedente gestore, l’apertura della struttura è coordinata direttamente dall’Assessorato allo Sport. Il Comune ha già pubblicato il bando che punta ad affidare la gestione dei campi del “De Stefani” fino al 2025. Possono partecipare al bando le aziende specializzate nella gestione di impianti sportivi e le società sportive che prevedono specificamente nel proprio statuto questo servizio. Chi è interessato, può presentare il proprio progetto e la propria offerta entro e non oltre martedì 19 novembre.

«Sono soddisfatto – ha detto l’assessore all’Edilizia sportiva Filippo Rando – perché siamo riusciti a riaprire il centro sportivo in tempi record, in modo da garantire l’accesso ai molti appassionati che lo frequentano. La nostra priorità, infatti, era quella di mettere a disposizione di cittadini e società sportive una struttura davvero importante perché punto di riferimento per l’intera comunità. Sono tanti i giovani che vengono qui ad allenarsi, ma anche i gruppi di amici che riservano i campi per giocare e passare qualche ora insieme facendo sport. Il nostro obiettivo, adesso, è quello di garantire al ‘De Stefani’ continuità gestionale, per questo abbiamo deciso che il bando preveda la presa in carico delle strutture per i prossimi cinque anni».