Ripartito il mercato settimanale di Caldiero, Lovato: «Ordinati e composti»

Ieri, 18 aprile, piazza Marcolungo a Caldiero è stata rianimata dal mercato: uno dei mercati più antichi e vivaci dell'Est Veronese e sospeso lo scorso 14 marzo nel culmine della fase espansiva della diffusione del coronavirus.

In un paio di giorni l'amministrazione comunale ha organizzato la riapertura del mercato settimanale del sabato secondo le regole imposte dall'ordinanza regionale che consente i mercati all'aperto solo per i banchi di generi alimentari ed in presenza di un piano di gestione. Erano presenti 6 degli 8 operatori di ortofrutta, pesce, formaggi e rosticceria mentre mancavano i banchi non ammessi dall’ordinanza regionale. «Già martedì scorso hanno riaperto, per due giorni alla settimana, in piazza le due attività di cartolibreria e di abbigliamento bambini rispondendo ai bisogni dei nostri cittadini - ha fatto notare il sindaco Marcello Lovato - Ora con la riapertura del mercato abbiamo dato la possibilità ai caldieresi di fare la spesa dai loro fornitori di fiducia e di gustare un po' di normalità».

L'accesso all'area è stato contingentato e, con l'ausilio dei volontari e degli stessi amministratori, è stata controllata a campione la temperatura agli avventori. L'ordinanza del presidente regionale Luca Zaia vieta infatti l'uscita di casa a chi ha la febbre.

«La compostezza e l'ordine che i caldieresi hanno dimostrato nell'accedere al mercato ci fa ben sperare - ha concluso Lovato - se ci comportiamo così siamo pronti alla cosiddetta fase 2. Tutti avevano la maschierina: va segnalato che qualche persona anziana aveva il gel lavamani ma si era dimenticata i guanti che sono stati forniti per permettere l’accesso al mercato».

