Veronetta, riaperto il tratto di via Ponte Pignolo verso via Santa Chiara

Questo pomeriggio, 21 ottobre, è stato riaperto al traffico veicolare il tratto di via Ponte Pignolo verso via Santa Chiara. L'altra parte della via, quella adiacente a Piazza Isolo, riaprirà al traffico entro fine mese. Per la stessa data chiuderà anche il cantiere di Piazzetta Santo Stefano, a conclusione della prima parte dell'intervento strategico per la messa in sicurezza idraulica di Veronetta.

