Dopo la caduta dei massi, riaperta la Strada Provinciale 11 a Rivoli

Ieri, 4 luglio, è stato riaperto il tratto della Strada Provinciale 11 in località Canale, nel territorio comunale di Rivoli Veronese, che era stato chiuso il 7 giugno scorso per la caduta di alcuni massi dalla parete rocciosa sovrastante. Nei giorni precedenti, si sono concluse le operazioni di disgaggio dei materiali instabili e, con l'aiuto di un elicottero, sono state posate reti paramassi alte circa 80 metri, assicurate a monte e a valle della parete.

La Provincia di Verona ha quindi revocato l'ordinanza di chiusura al traffico di strada interessato dai lavori ed ha anche revocato l'attivazione temporanea del transito dei veicoli a motore dei residenti della zona sulla vicina ciclopista dell'Adige-Sole.

I lavori, comunque, non sono terminati e continueranno in questo mese di luglio per fissare in più punti della parete le reti posate.