Agec, Revisori preoccupati per il bilancio. Bertucco: "Manca una direzione"

Il possibile contenzioso legale con l'ex direttore generale Maria Cristina Motta e l'internalizzazione del servizio mense. Sono queste le maggiori preoccupazioni per il bilancio di Agec, evidenziati dai Revisori dei Conti nella loro relazione riguardante il consuntivo 2017. Preoccupazioni evidenziate anche dal consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco che sottolinea: "La guerra legale innescata con Maria Cristina Motta conferma i nostri dubbi sull'eccessiva fretta dimostrata dall'amministrazione per il licenziamento dell'ex magistrato. Condivisibile poi l'idea di procedere ad una internalizzazione delle mense ma l'operazione va fatta con criterio, nell'ambito di una riorganizzazione ben studiata. I lavoratori impiegati in questo settore denunciano condizioni lavorative degradate, dovute ad una organizzazione del lavoro inadeguata".

Per Bertucco, all'azienda partecipata manca una chiara direzione, tracciata dai vertici aziendali e comunali.

Agec resta un contenitore dove riporre tutte le attività che presentano una qualche criticità, formando un ventaglio poco coerente e dunque scarsamente gestibile - sostiene Bertucco - È stata costretta a comprare le farmacie comunali, per le quali continua a pagare quasi 2 milioni di euro all'anno di interessi passivi che incidono pesantemente sul risultato economico e la trattengono dall'investire sul core business dell'edilizia residenziale pubblica. È stata inserita nell'ambito della gestione dei musei e dei siti turistici senza una finalità ben precisa. Si attende ancora il bando di selezione del nuovo direttore generale e anche il piano industriale è ancora in fase di revisione, in attesa delle indicazioni del Comune di Verona.

A tutto questo si aggiungono poi le polemiche sulle promozioni sospette sollevata dal consigliere comunale del PD Federico Benini, il quale ha presentato un'interrogazione ed ha attaccato il presidente di Agec Roberto Niccolai.