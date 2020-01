Restauro Torre Pentagona, la giunta dà l'ok al progetto per renderla visitabile

Approvato in giunta il progetto definitivo per il restauro della Torre Pentagona. Ora la documentazione è in Sovrintendenza. Dopodiché, sarà bandita la gara e, a fine estate, saranno aggiudicati i lavori.

Il progetto prevede il restauro conservativo delle superfici e il consolidamento statico delle strutture della Torre. L’intervento sulla fortificazione di epoca medievale, che sorge a ridosso di piazza Bra tra l’orologio e la Gran Guardia, ha l’obiettivo di rendere fruibile e visitabile l’immobile storico. Verranno quindi apportati i necessari adeguamenti funzionali, impiantistici e tecnologici. L’intervento, che comporta una spesa di 800 mila euro, è interamente finanziato dal Comune.

«Un lavoro importante che permetterà di restaurare e valorizzare un immobile storico di proprietà del Comune, mai aperto al pubblico fino ad ora – spiega l’assessore all’Edilizia monumentale Luca Zanotto -. Una volta aggiudicati i lavori poi l’intervento procederà rapidamente. E finalmente anche i veronesi potranno conoscere e visitare questo gioiello che si trova nel cuore della città».