Nogara-Mare, respinto il ricorso al Tar contro la Regione Veneto

È stata pubblicata ieri, 19 dicembre, la sentenza del Tar di Venezia sul ricorso presentato contro la Regione Veneto dalla società che gestisce l'Autostrada Brescia-Padova. Il ricorso è stato giudicato improcedibile e sono state respinte tutte le richieste del ricorrente, compresa quella di risarcimento dei danni, quantificati in oltre 200 milioni di euro.

Il ricorso era incentrato sulla decisione della Regione Veneto di non sottoscrivere la concessione per la realizzazione dell'infrastruttura denominata "Nogara-Mare" con il raggruppamento temporaneo di imprese, capitanato dalla società autostradale Brescia-Padova, che si era aggiudicato il project financing nel 2013.

L'infrastruttura avrebbe dovuto collegare la Bassa Veronese con il mare Adriatico attraverso un'autostrada regionale e originariamente avrebbe avuto un costo di circa 1,9 miliardi di euro, tutti a carico di privati, ad eccezione di 50 milioni di euro che avrebbe dovuto pagare la Regione. L'intervento, a causa dei mutati scenari, sia economici sia di traffico, è stato oggetto negli ultimi anni di una lunga contrattazione tra la Regione e l'aggiudicatario privato e il progetto, come prevede la normativa regionale, è stato oggetto di verifica da parte di un apposito comitato scientifico.

L’aggiudicatario, nel 2017, ha chiesto, per procedere con la firma del contratto, un aumento del contributo pubblico, da 50 milioni ad una cifra superiore ad 1,2 miliardi di euro. La risposta della Regione è stata negativa e l'ente ha constatato la mancanza di interesse alla conclusione del contratto originario. La concessione non è stata sottoscritta, la Nogara-Mare è saltata e l'aggiudicatario del project financing ha fatto ricorso al Tar. Il tribunale amministrativo ha però ieri dato ragione alle Regione Veneto.