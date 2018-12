Una renna illuminata per il Natale dell'Ospedale della Donna e del Bambino

Ieri, 3 dicembre, alle 14, all'Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento, è stata accesa una renna natalizia per allietare e dare un momento di conforto alle pazienti ed ai bambini ricoverati durante queste festività natalizie.

Presenti, l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Francesco Cobello, il direttore sanitario Chiara Bovo, il presidente e la vicepresidente di Agsm Lighting Filippo e Martina Rigo.

È stata proprio Agsm Lighting a curare questi allestimenti natalizi e l'idea nasce da Martina Rigo. L'installazione rappresenta una renna, dalle dimensioni di 4x3,5 metri. «Volevamo far sapere ai piccoli pazienti ed alle loro mamme - ha sottolineato Martina Rigo - che non li dimentichiamo e che anche in giorni difficili, come quelli che si trascorrono generalmente in ospedale, c'è sempre lo spazio per un sorriso ed un momento magico soprattutto durante il Santo Natale».