Case vacanze, tutti si affidano ad internet. Le regole per evitare fregature

Le vacanze sono alle porte ed è iniziata la corsa alla ricerca delle migliori opportunità per programmare il viaggio con la famiglia o gli amici, sfruttando le occasioni offerte dal digitale. Secondo i dati del Politecnico di Milano, nel 2018 solo il 2% degli Italiani tra i 18 e i 75 anni non ha usato Internet per le attività relative alla sua ultima vacanza. Questa tendenza, in crescita continua, riaccende l'attenzione sull'importanza di agire in sicurezza sul web, tematica cara alla piattaforma Subito.it, alla Polizia Postale e delle Comunicazioni e ad Unc (Unione Nazionale Consumatori). Per questo, sono state diffuse poche e semplici regole da applicare durante la ricerca e la prenotazione dell'alloggio prescelto.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni - ha dichiarato Lisa Lillini, dirigente del compartimento Polizia Postale di Venezia - ogni giorno è in prima linea per assistere i cittadini di tutte le età sulla sicurezza in rete, aiutandoli ad individuare e limitare possibili rischi, attraverso alcune azioni semplici e immediate, per evitare situazioni spiacevoli e perdite di denaro e tempo.

Le regole sintetizzate da Subito.it, Polizia Postale ed Unc sono otto: