Malcesine, la Regione annuncia un tavolo di confronto permanente sull'ospedale

Lavori di ristrutturazione fermi e carenza di personale all'ospedale di Malcesine. Per queste ragioni l'Aidm (Associazione interregionale disabili motori) è pronta a protestare, arrivando anche a minacciare il blocco della Gardesana. Una battaglia in favore dei pazienti della struttura specializzata nei trattamenti per i poliomelitici.

Il modo migliore per affrontare e possibilmente risolvere i problemi è parlarsi, non bloccare le strade.

Questa la replica all'Aidm dell'assessore regionale alla sanità Luca Coletto che ha annunciato l'istituzione di un tavolo permanente di confronto e monitoraggio delle attività che riguardano l'ospedale di Malcesine. Il tavolo sarà composto in pochi giorni e s'insedierà alla presenza dell'assessore regionale. Sarà composto da rappresentanti dell'Ulss 9, dai sanitari dell'ospedale, da un esponente del Comune di Malcesine e dai rappresentanti di Aidm.