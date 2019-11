Piste ciclabili, finanziato un tratto della Treviso-Ostiglia nel Veronese

La Regione continua a investire nel potenziamento della rete ciclabile del Veneto. Su proposta dell'assessore alle infrastrutture e trasporti Elisa De Berti, la giunta ha dato il via libera alla realizzazione di due interventi, di cui uno in provincia Verona.

L'intervento nel Veronese riguarda la Treviso-Ostiglia, in particolare il tratto funzionale da Cologna Veneta a Legnago, per un importo complessivo di oltre due milioni di euro, ripartiti in due stralci: il tratto Cologna Veneta-Minerbe per 832mila euro, e il tratto Minerbe-Legnago per un milione e 380mila euro.

L'altro finanziamento riguarda la razionalizzazione e riqualificazione dei percorsi ciclopedonali all'interno del Parco del Sile e prevede la realizzazione del collegamento tra la località Sant’Angelo (Treviso Ovest) con Quinto di Treviso.