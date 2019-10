Football americano, Verona celebra i campioni d'Italia dei Redskins

Il 5 luglio scorso, i Redskins Verona si sono laureati campioni d'Italia di football americano (categoria Cif 9) e, dal prossimo campionato, giocheranno in seconda divisione. Questa mattina, 12 ottobre, presidente, tecnico e giocatori della squadra scaligera sono stati ricevuti a palazzo Barbieri dagli assessori allo sport Filippo Rando e al decentramento Marco Padovani. Gli assessori hanno voluto consegnare una targa per celebrare gli straordinari risultati raggiunti.

Alla cerimonia erano presenti il presidente dei Redskins Verona Moreno Fabbrica, l'allenatore Michele Fabbrica, gli atleti e il vicepresidente di Amia Alberto Padovani.

«Il nostro - ha detto l'assessore Rando - vuole essere un ringraziamento, a nome dell'amministrazione e della città, per lo straordinario obiettivo ottenuto e per il capolavoro sportivo che avete realizzato nella stagione appena conclusa. Siete i campioni d'Italia e avete saputo portare in giro il nome della nostra città facendovi onore. La nostra speranza è che possiate ripetervi anche nella nuova categoria».

«Avete ottenuto un risultato importantissimo - ha aggiunto l'assessore Padovani - provenendo da un quartiere cittadino. Vittorie così hanno un sapore ancora migliore e sono sicuro che saprete dare il meglio anche nel prossimo campionato».