Reddito di cittadinanza, per l'Inps lo percepiscono 4.342 veronesi

Vicenza, Padova, Venezia, Treviso, Verona, Rovigo e Belluno. Questa è la classifica delle province venete da quella con il maggior numero di richieste accettate per il reddito di cittadinanza (Vicenza) a quella con il minor numero di istanze accettate (Belluno). Complessivamente, in tutta la regione sono state accolte quasi 30mila domande per ottenere il sussidio introdotto dal primo governo Conte. Gli ultimi dati a riguardo sono stati forniti dall'Inps e sono aggiornati al 4 settembre 2019.

Entrando nel dettaglio della provincia di Verona, i cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza sono 4.342 e circa la metà di questi vive nel capoluogo. Il rapporto tra cittadini che ricevono il sussidio e la popolazione totale del Veronese è leggermente inferiore se confrontato con la media regionale, mentre è molto inferiore alla media nazionale. Per questo, il consigliere regionale veronese Stefano Casali aveva definito il reddito di cittadinanza un flop. Ma non è dello stesso avviso la deputata veronese del Movimento 5 Stelle Francesca Businarolo.