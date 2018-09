Mezzo bellico americano nel Garda, si studia un possibile recupero

Dopo anni di ricerche nel Garda, nel dicembre del 2012 era stato ritrovato e ora lo si vuole riportare a galla. È un mezzo militare risalente alla seconda guerra mondiale, l'autocarro anfibio Dukw, un veicolo di 2 tonnellate che nella notte del 30 aprile 1945 stava trasportando munizioni per l'esercito alleato da Navene di Malcesine a Torbole. A bordo c'erano 25 militari. Il forte vento di quella notte rovesciò il mezzo che si inabissò proprio nelle acque trentine a largo di Torbole. Solo un militare si salvò, Thomas Hough, morto poi nel 2005.

Dal 30 settembre al 7 ottobre, come scrive Luca Belligoli su L'Arena, si cercherà di verificare la possibilità di riportare in superficie l'autocarro rimasto per più di 70 anni a 270 metri di profondità nel lago di Garda. Con uno speciale sottomarino elettrico proveniente dalla Spagna si studierà la consistenza del Dukw. Si vuole essere sicuri che il metallo rimasto sotto l'acqua per così tanto tempo possa resistere ad un'eventuale operazione di emersione. Operazione molto complessa, che potrebbe essere divisa in due fasi, la prima per fare emergere il mezzo anfibio dal fondale e la seconda per portarlo fuori dall'acqua. A supportare i tecnici americani che si occuperanno delle operazioni subacquee ci saranno i Volontari del Garda, i vigili del fuoco e una squadra nautica della polizia di Riva del Garda.