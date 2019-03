Atterra a Villafranca con la mongolfiera, era partito da Mondovì. È record

Ci ha impiegato circa un'oretta in più di quello che gli sarebbe servito per raggiungere Villafranca in auto. È partito da Mondovì, in provincia di Cuneo, insieme a tre compagni di viaggio e ha raggiunto un prato del Villafranchese in cui è atterratto. È Giovanni "John" Aimo, pilota di mongolfiere dal 1979, istruttore di volo e da lunedì 4 marzo anche primatista italiano per aver coperto la distanza di 265 chilometri con un pallone aerostatico, migliorando il precedente record italiano di 171 chilometri.

Aimo ha aggiunto così un altro primato a quelli che già deteneva, sempre raggiunti con la mongolfiera. Suo è infatti il record italiano di altezza di un volo con pallone aerostatico e di durata di un volo.