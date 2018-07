Reati contro gli animali, nel 2017 a Verona 212 procedimenti e 101 indagati

Ci sono i combattimenti tra animali, le corse clandestine di cavalli e le truffe nell'ippica, il business dei canili e il traffico di cuccioli, il contrabbando di fauna e il bracconaggio organizzato, le macellazioni clandestine, la pesca di frodo, l'uso di animali a scopo intimidatorio o per lo spaccio di droga, i traffici di animali via internet e la zoocriminalità minorile. Un caleidoscopio di reati e crudeltà contro gli animali, compiuti spesso in modo sistematico e seriale in Italia. Tutto è contenuto nel 19simo Rapporto Zoomafia 2018 "Crimini e animali" presentato ieri, 11 luglio, dall'associazione animalista Lav. Il rapporto è stato redatto da Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell'Osservatorio Zoomafia della Lav, e analizza lo sfruttamento criminale degli animali avvenuto nel 2017.

I dati inseriti nel rapporto provengono da oltre l'80% delle procure ordinarie e minorili del Paese, un campione dunque abbastanza indicativo anche se non esaustivo. E proiettando i dati di questo campione su scala nazionale, la Lav ha potuto stabilire che nel 2017 si sono aperti circa 26 fascicoli al giorno, uno ogni 55 minuti, per reati a danno di animali, e una persona è stata indagata ogni 90 minuti circa. Sempre proiettando la media dei dati pervenuti, si può stabilire che nel 2017 in Italia c’è stata un'incidenza pari a 15,38 procedimenti ogni 100mila abitanti con un tasso di 9,6 indagati ogni 100mila abitanti.

La Procura di Brescia, sempre in base al campione delle procure ordinarie analizzate, si conferma quella con più procedimenti iscritti per reati contro gli animali nel 2017: 527 procedimenti con 387 indagati. Seguono Vicenza, con 256 procedimenti e 102 indagati e Udine, con 213 procedimenti e 112 indagati. Verona è al quarto posto con 212 procedimenti e 101 indagati.