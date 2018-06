Accoglienza dei rifugiati, nessuna invasione. Nel Veronese sono 2.705

Oggi, 20 giugno, è la Giornata Internazionale del Rifugiato, ricorrenza annuale indetta dalle Nazioni Unite per commemorare l'approvazione della convenzione del dal 1951 stabilisce lo status di chi richiede protezione internazionale. Proprio in occasione di questa giornata, il Centro studi sull'immigrazione (Cestim) ha reso noto il suo report riguardante l'accoglienza dei profughi nella provincia di Verona, prendendo in considerazione il periodo che va dal 2014 al 2017. Il rapporto è stato curato da Maurizio Carbognin e si basa sui dati forniti dalla Prefettura di Verona.

La prima parte del report si concentra sui dati quantitativi, quindi su quanti sono effettivamente coloro che chiedono protezione internazione in provincia di Verona. A fine novembre del 2017, i richiedenti nel veronese erano 2.705, in leggero calo rispetto a giugno 2017, ma in aumento rispetto agli anni precedenti. Rispetto però agli abitanti della provincia scaligera, non si può parlare di un'invasione. Sono infatti 61 sui 98 totali i comuni veronesi in cui i richiedenti asilo sono accolti e solo in 3 di questi 61 comuni la loro presenza è superiore alla soglia dei 3 richiedenti asilo ogni mille abitanti.

La valutazione dello status di richiedente protezione internazione è affidata alla Commissione territoriale che nel 2017 ha intervistato oltre 2.600 richiedenti. Di media, in provincia di Verona, sono accolte 3 richieste su 10. Una media però che non dipende dalla severità della Commissione, bensì dal luogo di provenienza dei richiedenti.

(Per coloro che volessero approfondire, il report del Cestim è disponibile qui)