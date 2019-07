Dopo due mesi piovosi, è stato il giugno più asciutto in Veneto dal 1994

Dopo un aprile e un maggio molto piovosi, la provincia di Verona, come tutto il Veneto, si è lasciata alle spalle un mese di giugno con piogge scarsissime in pianura e con temperature superiori alla media. Le precipitazioni cadute in tutta la regione a giugno sono risultate le più basse registrate dal 1994 e, con il suo millimetro di pioggia, Arcole ha fatto registrare la quantità più bassa di precipitazioni del mese scorso.

Queste e altre informazioni sono descritte nel Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto, aggiornato al 30 giugno 2019 e curato da Arpav.

Nonostate un mese di giugno estremamente secco, negli ultimi nove mesi sono caduti sul Veneto mediamente 929 mm di pioggia, una quantità superiore alla media del periodo. E anche il livello del lago di Garda, calato dalla metà di giugno, si mantiene a livelli ampiamente superiori al valore medio storico.

Meno positivi i dati che riguardano le falde acquifere dell'alta pianura veronese, la cui ricarica continua ad essere lenta e i livelli di giugno sono ai minimi mensili rispetto alla serie storica.

Allegati