Festeggiata a Palazzo Barbieri la Virtus Verona promossa in Serie C

Lo storico risultato calcistico della Virtus Verona, neo promossa in serie C, è stato festeggiato oggi anche a Palazzo Barbieri. A premiare l’importante traguardo raggiunto è stato l’assessore allo Sport Filippo Rando, che ha consegnato alla squadra una targa di riconoscimento.

Grazie alla promozione della Virtus, infatti, Verona sarà l’unica città d’Italia che nella prossima stagione calcistica 2018-2019 avrà ben tre squadre in gara nei campionati professionistici.

«Non ci sono più limiti sportivi per questa squadra – sottolinea l’assessore Rando –, che ogni anno raggiunge traguardi straordinari, in un costante percorso di crescita di tutta la società Virtus. Siete stati fautori di un risultato per molti aspetti incredibile, per cui oggi, con questo simbolico riconoscimento, l’Amministrazione, in rappresentanza di tutta la città, è fiera di festeggiarvi».

Presenti, il consigliere comunale Marco Zandomeneghi e il presidente ed allenatore della Virtus Verona Luigi Fresco, accompagnato da tutti i suoi giocatori.