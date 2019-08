Il Vespa Club Verona compie 70 anni, invitati da tutta Europa per il compleanno

Per i suoi 70 anni arriveranno vespisti da Germania, Belgio, Slovenia, Serbia, Svizzera, oltre che da tutta Italia. Il Vespa Club Verona è pronto ad una due giorni di festeggiamenti. Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, oltre 350 mezzi gireranno per il centro storico scaligero. Ben 55 i club che saranno presenti.

«Un anniversario importante che vedrà l'arrivo a Verona di centinaia di Vespe provenienti da tutta Italia ed Europa - ha detto l'assessore al tempo libero del Comune di Verona Filippo Rando - Ringrazio i soci del club scaligero che, con grande passione e impegno, tramandano alle nuove generazioni la storia e i valori di questo simbolo italiano».

Per tutti, cittadini e turisti, sarà possibile vedere i mezzi, assistere ai cortei, ma anche visitare la mostra che sarà allestita nel chiostro di San Giorgio in Braida. In esposizione, documenti, fotografie e cimeli del club scaligero. Saranno organizzate visite guidate dalle 9.30 alle 11 e il sabato anche alle 15.30.

IL PROGRAMMA

Già da sabato mattina le prime vespe saranno esposte in lungadige San Giorgio. Nel pomeriggio si sposteranno invece verso piazza Bra, per un momento conviviale dedicato a tutti i radunisti, che poi assisteranno all'ultima serata del festival lirico.

Domenica, i mezzi torneranno sul lungadige per tutta la mattinata. I vespisti, invece, saranno accompagnati alla scoperta dei monumenti del centro storico. Alle 12.30 partirà il corteo che percorrerà alcune vie della città, per poi salire sulle Torricelle.