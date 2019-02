Adigeo, due domeniche di solidarietà: raccolti fondi per la Croce Rossa

Doppio appuntamento con la solidarietà ad Adigeo: domenica 17 e domenica 24 febbraio, la Croce Rossa Italiana è stata presente nel centro commerciale di Verona con un corner adibito alla raccolta fondi. L'obiettivo è stato quello di raccogliere, tra le donazioni spontanee dei visitatori e il contributo diretto dello stesso centro commerciale, la cifra da destinare all'acquisto di ambulanze a sostegno della comunità. Un'iniziativa nata dalla collaborazione tra la Croce Rossa Italiana e i centri commerciali d'Italia associati al Cncc.

L'iniziativa che si è tenuta nelle due domeniche di febbraio è stata un'occasione per dimostrare in concreto che gli spazi del retail possono trasformarsi in luoghi di promozione di buone pratiche e di diffusione di attività a sostegno della prevenzione e della cura della salute. In Adigeo ci sono state postazioni per la misurazione della pressione arteriosa e per insegnare manovre di rianimazione cardio polmonare, oltre ad un progetto molto coinvolgente per i giovani, incentrato sul bere alcolici in modo responsabile.