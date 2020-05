Raccolta differenziata o non differenziata? La segnalazione di un cittadino

La segnalazione di un cittadino e nostro lettore:

«La mia non vuole essere una critica al nuovo servizio della raccolta differenziata ma solo una valutazione che spero possa servire a migliorare il servizio per tutta la nostra comunità. Ho fatto caso che dove viene attivato il servizio specie nei fine settimana e nei festivi un'accumulo eccessivo di spazzatura lungo le strade o nei luoghi preposti alla raccolta dove un tempo vi erano i cassonetti , il fatto di averli tolti non mi sembra che sia stata una buona idea visto che prima per lo meno erano dentro ad essi dando un'aria almeno di dignità e di maggior igiene al nostro quartiere, ma ora che dire? Parlando per l'appunto con dei cittadini della mia zona abbiamo pensato che forse sarebbe stato il caso di lasciare dei cassonetti moderni elettronici per tale scopo! Se togliendo i cassonetti questo è il risultato non si capisce quale sia il beneficio? Inoltre probabilmente chi passa con l'auto viene incentivato a non fare la sua raccolta differenziata buttandola nel mucchio! Con l'arrivo dell'estate ci si dovrà mettere la molletta sul naso! E i topi ecc. Speriamo in una rapida soluzione visto che spesso è così nei fine settimana o festivi».