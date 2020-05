Quipass: arriva l’app per azzerare le code fuori dai negozi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

In questo periodo, a tutti è capitato almeno una volta di dover attendere in coda all’esterno di un negozio, supermercato o altro esercizio pubblico prima di poter accedervi. Le norme vigenti, che dovremo abituarci a rispettare ancora per diverso tempo, impongono delle restrizioni per tutelare la salute di dipendenti e clienti. Per ridurre i tempi di attesa di clienti e utenti e semplificare la gestione di ingressi e uscite al personale delle attività commerciali, Miriade azienda vicentina di consulenza informatica, ha sviluppato QuiPass.

QuiPass è una web app, un’app raggiungibile sia da pc sia da smartphone e integrabile anche all’interno di siti e portali già esistenti. L’applicazione consente agli utenti, attraverso un veloce sistema di prenotazione, di indicare l’ora in cui vogliono accedere all’esercizio, in modo tale da ridurre al minimo i tempi di attesa. Giulia Erica Valente, Project Manager e Data Analyst di Miriade spiega: «È un’applicazione Cloud, disponibile per tutti via web, nella quale solo inserendo il proprio numero di telefono o la mail è possibile fissare la data e l’ora per accedere al negozio. Fatta questa operazione, senza doversi iscrivere e loggarsi, si otterrà la conferma della prenotazione. Il risultato è che si evita la coda, si è sicuri dell’accesso. Il sistema di prenotazione permette di indicare anche la presenza di un accompagnatore».

L’interfaccia è molto intuitiva: è sufficiente selezionare il giorno e l’ora della visita e inserire la propria mail o numero di telefono per essere indirizzati alla pagina di conferma. La ricevuta della prenotazione potrà essere inviata anche al recapito fornito come promemoria. QuiPass consente ai gestori dei negozi di tenere sotto controllo il flusso dei clienti, monitorando entrate e uscite, evitando la formazione di code e offrendo una piacevole esperienza d’acquisto. «È un’app che può andare bene al grande negozio o catena, ma anche al commerciante più piccolo che voglia sfruttare le prenotazioni ed evitare di dover gestire situazioni complicate», aggiunge Giulia Erica Valente.

Per tutte le informazioni sull’applicazione è possibile visitare la pagina dedicata sul sito Miriade o scrivere a info@quipass.shop.

Per maggiori informazioni: Luca Zanetello marketing@miriade.it - 0445 030111 - 366 652 8691 - www.miriade.it.

Gallery