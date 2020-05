Questura di Verona, riapre al pubblico lo sportello dell'Ufficio Armi

La Questura di Verona ha comunicato che, a partire dal 25 maggio e fino a nuove disposizioni, lo sportello dell’Ufficio Armi sarà aperto al pubblico col seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle 17.30, esclusivamente per la presentazione delle denunce di detenzione armi ex art. 38 TULPS.

Al fine di regolare l’afflusso di utenti, è necessario prenotare l’appuntamento tramite mail (imi.polamm.vr@poliziadistato.it) e attendere risposta confermativa da parte dell’Ufficio. I cittadini sono comunque invitati a prediligere l’invio telematico delle denunce tramite l’indirizzo PEC (ammin.quest.vr@pecps.poliziadistato.it). I moduli per la corretta compilazione della denuncia online saranno reperibili:

sul sito della Polizia di Stato al seguente indirizzo;

sul sito della Questura di Verona - Divisione PASI.

Tutte le istanze per il rilascio di autorizzazioni di Polizia in materia di Armi ed Esplosivi dovranno essere presentate preferibilmente in modalità telematica, tramite mail da inoltrare all’indirizzo PEC ammin.quest.vr@pecps.poliziadistato.it, con successiva integrazione della documentazione cartacea da acquisire necessariamente in presenza.