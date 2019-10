Quaterna fortunata messa a segno in provincia: vinti oltre 50 mila euro

È stata messa a segno a Veronella la più alta vincita dell'ultimo concorso del Lotto, pari a 51.600 euro per effetto di una quaterna realizzata sulla ruota Nazionale mettendo in gioco cinque numeri.

Secondo gradino del podio per Capalbio (GR), dove una giocata sulla ruota di Roma ha pagato quasi 15 mila euro, vincita seguita dai 14.250 euro finiti a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ancora con una giocata sulla Nazionale. In luce anche le due schedine giocate a Lampedusa e Linosa (AG) entrambe sull'ambo 4-40 che hanno pagato ciascuna 10.750, per un totale di 21.500 euro.

Il 10eLotto premia invece Monte di Procida (NA) con 75mila euro grazie a un 'sette' doppio Oro, vincita seguita da due premi da 30mila euro finiti a Roma e Gradara (PU). Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di oltre 4,4 miliardi di euro.