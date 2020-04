Quarta Torricella Massimilana, il Comune vuole chiederla al Demanio

Il Comune di Verona ha chiesto che gli venga trasferita la Quarta Torricella Massimiliana, la più a nord delle quattro torrette difensive sul colle San Giuliano. Il Demanio, proprietario dell'immobile, sta infatti proseguendo attraverso il federalismo culturale il processo di trasferimento di siti non più utilizzati dallo Stato. Dal canto suo, l'amministrazione si impegna a valorizzare il bene e renderlo fruibile ai cittadini, evitando così che venga messo in vendita a soggetti privati.

La Torricella Massimiliana si raggiunge percorrendo via San Mattia e proseguendo per via Santa Giuliana, sul pendio del colle che domina la Valpantena. Qui si trova la torre di forma cilindrica, su due piani con copertura a terrazza, all'interno di un'area il cui ambito è di oltre 70mila metri quadrati.

Si tratta di un'occasione importante con un'opportunità doppia: oltre all'edificio storico, che si trova in discrete condizioni, il sito comprende un'ampia porzione di terreno circostante, attualmente inutilizzata. Un valore aggiunto di cui dovrà tener conto il progetto di riqualificazione che verrà elaborato dagli uffici comunali del settore Unesco, guidati dall'assessore Francesca Toffali. Prima serve però capire quale destinazione urbanistica sia più adatta per valorizzare il sito, considerato il suo valore storico ma anche il contesto paesaggistico in cui si inserisce. Su questo aspetto è già al lavoro l'assessore all'urbanistica Ilaria Segala con i suoi uffici.

L'obiettivo è presentare al Demanio una proposta completa il prima possibile, per pianificare il recupero vero e proprio della torricella e inserirlo in un più ampio percorso di conoscenza e fruizione del sistema difensivo di cui la città è ricca.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Per troppi anni si è rivolta l'attenzione ai soli monumenti nel cuore del sito Unesco di Verona - ha spiegato l'assessore Toffali - la cui indiscussa notorietà a livello nazionale ed internazionale è un vantaggio per tutta la comunità. L'acquisizione della Quarta Torricella Massimiliana è un nuovo tassello per valorizzare dal punto di vista storico, culturale e ambientale, l'immenso patrimonio dei siti fortificati veronesi, che va dai forti ai bastioni, ai valli e alle mura. Stiamo cogliendo una straordinaria opportunità per fare conoscere alla città il patrimonio diffuso sul territorio. La cortina difensiva esterna della città, per esempio, potrebbe essere un nuovo perimetro allargato del sito Unesco di Verona, una zona di rispetto e tutela del sito vero e proprio contenuto dalle mura. Auspichiamo tutti che Verona ritorni ad essere affollata di giorno e di notte da cittadini e turisti come qualche mese fa. E in questa prospettiva prepariamo una città letteralmente più grande, che tiene conto dello spazio come ricchezza da valorizzare anche in ambito turistico».

«Ci siamo confrontati con gli uffici del Demanio - ha aggiunto Ilaria Segala - manifestando l'interesse dell'amministrazione nell'acquisire il sito e valorizzarlo, evitando in tal senso che possa essere messo in vendita come previsto dalla legge di bilancio 2019. Ora si tratta di individuare insieme alla Soprintendenza le destinazioni d'uso compatibili con l'immobile monumentale, che tengano conto della necessità di garantire accessibilità e fruizione del bene da parte della comunità. Elementi, questi, imprescindibili nella riqualificazione, visto il gradimento dimostrato dai cittadini nelle numerose iniziative avviate dall'amministrazione per coinvolgere i cittadini in questa ricchezza che appartiene anche loro».