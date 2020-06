Polveri sottili e soprattutto ozono, nel Veronese la qualità dell'aria peggiora

L'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto (Arpav) ha pubblicato la sua relazione sulla qualità dell'aria della provincia di Verona. Nel documento si analizzano i dati raccolti nel 2019 nelle cinque stazioni posizionate nel territorio scaligero.

L'analisi dei dati è stata sviluppata attraverso la produzione di tabelle e grafici che riportano i principali parametri statistici. Ed è stato analizzato l'andamento dei principali inquinanti nell’ultimo decennio. Nel 2019, gli inquinanti più critici sono stati le polveri sottili (PM10) nel periodo invernale e l'ozono (O3) in estate, come è accaduto in tutto l'ultimo decennio.

La concentrazione di polveri sottili ha superato il valore limite in tutte le stazioni, ad eccezione di quella di Bosco Chiesanuova. Mentre l'ozono ha superato i tetti imposti per legge in tutte le stazioni in cui tale inquinante è monitorato. E il 27 giugno dell'anno scorso è stata anche superata la soglia di allarme, fatto che non si verificava dal 2006.

Gli altri inquinanti monitorati non presentano particolari criticità, essendo stati rispettati tutti i limiti normativi.

In generale, il livello dell’inquinamento nel 2019, in provincia di Verona, è stato peggiore di quello dell'anno precedente per polveri e ozono. Mentre nel corso dell'ultimo decennio si è assistito a una generale progressiva diminuzione della concentrazione di tutti gli inquinanti, con eccezione dell'ozono.

Allegati