Qualità dell'aria, i controlli Arpav ripartono da San Giovanni Lupatoto

Dalla scorsa settimana è in corso a Raldon, frazione di San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona, una campagna di controllo della qualità dell’aria svolta da Arpav con una centralina mobile, la quale durerà 30 giorni.

Il sito monitorato ricade nella cintura urbana di Verona, è densamente popolato ed è interessato da significativi flussi di traffico verso il capoluogo di provincia, oltre ad essere sede di numerose attività commerciali e industriali. Il mezzo è stato posizionato in via Manzoni, all’incrocio con via Croce, e controlla i principali parametri inquinanti: anidride solforosa, ossidi di azoto totali, monossido di azoto, biossido di azoto, monossido di carbonio, ozono, benzene e polveri sottili PM10.