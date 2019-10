La cooperativa sociale Azalea apre Punto Salute, poliambulatorio a Sona

È stato ufficialmente inaugurato sabato 28 settembre «Punto Salute», il nuovo poliambulatorio a Lugagnano di Sona che ha aperto le sue porte a tutta la cittadinanza in via Manzoni 15, nel centro polifunzionale. Numerosi i presenti per visitarne gli spazi, incontrare i professionisti dell'équipe medica e sanitaria e conoscere i percorsi di cura e riabilitazione.

Sono intervenuti, prima del taglio ufficiale del nastro, Linda Croce, presidente della cooperativa sociale Azalea che gestisce Punto Salute, il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi e l'assessore ai servizi sociali Elena Catalano, il direttore sanitario dottor Ermanno Motta, Massimo Buriani, direttore d'area di CoopSelios, don Pietro Pasqualotto, coparroco di Lugagnano di Sona e il vicesindaco di Sommacampagna Giandomenico Allegri.



(Il taglio del nastro)

Punto Salute non è solo un poliambulatorio, è un progetto di salute, perché il valore per noi a caposaldo di tutto è la salute come un bene comune, da tutelare e promuovere - spiegato Linda Croce - L'obiettivo è rispondere con un ascolto e uno sguardo globali ai bisogni delle persone e delle famiglie, grazie al lavoro di équipe multidisciplinari.

Ben quattordici le specialità mediche (cardiologia, ortopedia, ginecologia, diabetologia, fisiatria, pediatria, otorinolaringoiatria, geriatria, oculistica, chirurgia vascolare, pneumologia, medicina interna, dermatologia e fitoterapia), otto le sociosanitarie (fisioterapia, podologia, psicologia clinica e psicoterapia, logopedia, psicologia dell’età evolutiva, dietetica, massoterapia e psicomotricità), infine gli esami diagnostici: ecografie, ecocardiogramma, ecocolordoppler, elettrocardiogramma e spirometria.

A caratterizzare il poliambulatorio, oltre ai tradizionali percorsi di diagnosi e cura, sono le iniziative di orientamento e informazione gratuite, in collaborazione con enti e associazioni locali, con l'obiettivo di favorire stili di vita sani e consapevoli in un'ottica di promozione della salute della persona e della comunità.

Inoltre, ha da poco preso il via lo sportello di patronato, in collaborazione con Acli Verona, per fornire assistenza gratuita nelle pratiche di previdenza sociale, tutela della salute e dei diritti del cittadino. Ed è proposta una consulenza medica personalizzata, sempre a titolo gratuito, per aiutare le persone a orientarsi nella rete dei servizi sanitari pubblici, come assistenza domiciliare, casa di riposo, visita delle commissioni mediche per ottenere il riconoscimento di invalidità civile, permessi lavorativi retribuiti e valutazione relativa alle liste di collocamento lavorativo mirato.

Per andare incontro alle esigenze di tutti, in particolari situazioni e su richiesta, alcune prestazioni sanitarie potranno essere erogate anche a domicilio. Inoltre, sempre su richiesta, è attivo un servizio di trasporto sociale gratuito casa-poliambulatorio.

Anche ai bambini è riservata un'importante attenzione: a loro è dedicata un'area interna allestita con giochi, un'area per l’allattamento dei più piccoli e all'esterno c'è un ampio parco giochi.