San Felice Extra, gli orti per anziani hanno un nuovo punto di ristoro

Il sindaco di Verona Federico Sboarina si è recato ieri, 19 giugno, in visita agli orti per anziani di via Belvedere in località San Felice Extra, per l'inaugurazione del nuovo punto ristoro, realizzato dagli stessi cittadini che lavorano il terreno.

Nell'area di coltivazione, inaugurata nel 2017, sono presenti 76 piccoli orti per una superficie totale di quasi 5mila metri quadri di coltivato. L'area ristoro, che sarà a servizio di tutti i frequentatori dell'appezzamento, è composta da un camino per le grigliate e alcuni tavoli e panchine di fronte all'ampio edificio in legno utilizzato come deposito e punto di riparo.

Presenti gli assessori Francesca Toffali e Ilaria Segala e i consiglieri comunali Thomas Laperna e Marco Zandomeneghi.