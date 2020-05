«Basta promesse: il punto di primo intervento di Bovolone deve riaprire»

«Perché il punto di primo intervento di Bovolone è ancora chiuso? L’assessore Lanzarin e il direttore generale dell’Ulss 9 Girardi avevano assicurato che finita l’emergenza sanitaria tutto sarebbe tornato come prima: basta promesse a vuoto, deve riaprire». È quanto chiedono i consiglieri Anna Maria Bigon (PD) e Manuel Brusco (M5S), rivolgendosi alla Giunta del Veneto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Tutto tace, le nostre interrogazioni e mozioni sono rimaste senza risposta, così come le voci che paventano una chiusura definitiva non sono state smentite. Il punto di primo intervento è chiuso da ormai due mesi: il personale non ha lavoro e viene messo in ferie, mentre gli utenti sono costretti a recarsi al Pronto soccorso di Legnago, con disagi comprensibili fino a un paio di settimane fa, non adesso visto che Zaia ogni giorno parla della necessità di aprire tutto e subito. Bovolone - ricordano i due consiglieri - serve un bacino importante ed ha 15mila accessi l’anno, stiamo parlando di un presidio assolutamente necessario. Regione e Ulss 9 rispettino le promesse, non prendano in giro i cittadini!».