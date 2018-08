Da Catena beach fino alla diga del Chievo: partita l'opera di pulizia

Al via oggi, 7 agosto, la pulizia del percorso pedonale e ciclabile che da Catena beach arriva alla diga del Chievo. Circa 3 km di strada sterrata, a ridosso dell’Adige, che verrà completamente ripulita da erbacce, rami e rifiuti, per una migliore fruibilità da parte dei cittadini.

L’intervento, che interessa anche la parte più bassa vicino al fiume, detta appunto Catena beach, è realizzato dal settore Giardini del Comune per una spesa di circa 6 mila euro. I lavori dureranno un paio di giorni.

Si tratta di una zona molto frequentata dai veronesi – ha detto l’assessore ai Giardini Marco Padovani durante il sopralluogo -, una delle passeggiate preferite in questa calda estate, sia per la vicinanza con il fiume sia per l’ombra che protegge il percorso ciclopedonale. La pulizia dalle erbacce lo renderà non solo più bello ma anche più sicuro.

Al sopralluogo erano presenti il presidente della 3ª Circoscrizione Nicolò Zavarise con il consigliere Dario Pomari.

Un intervento che era assolutamente necessario per le condizioni in cui versava il luogo - ha detto il Presidente della 3^ Circoscrizione Nicolò Zavarise - e che insieme al consigliere Dario Pomari, presidente della commissione Urbanistica in circoscrizione, ci siamo subito fatti carico di concretizzare, sensibilizzando notevolmente l'Assessore Padovani, al quale vanno i nostri ringraziamenti.

L'intervento prevede lo sfalcio del manto erboso e il taglio dei rami degli alberi che col tempo sono cresciuti e in diversi punti diventati pericolanti per i moltissimi passanti.