Pulizia straordinaria dei marciapiedi di Verona per contrastare il Covid-19

Operatori e mezzi di Amia sono in azione dalla mattina di mercoledì 22 aprile nel centro di Verona, potenziando il servizio e le attività di contrasto alla possibile diffusione del Covid-19. Un intervento straordinario della società di via Avesani presieduta da Bruno Tacchella, che riguarderà nelle prossime settimane buona parte dei marciapiedi del capoluogo scaligero. In accordo con l’amministrazione comunale gli addetti Amia hanno provveduto ad un intervento di lavaggio straordinario per pulire i marciapiedi in Stradone Maffei, utilizzando macchine e mezzi che erogano acqua ad alta pressione. Tali attività riguarderanno in queste settimane le vie della I° Circoscrizione, per poi proseguire negli altri quartieri cittadini.

«Non si tratta di un intervento di sanificazione, in quanto non saranno utilizzati additivi disinfettanti o chimici – ha sottolineato Tacchella -. Le informazioni circa l’uso di ipoclorito di sodio in maniera massiccia sono infatti contrastanti e diverse amministrazioni ed enti preposti ne sconsigliano l’utilizzo per i possibili effetti negativi che potrebbe avere nell’ambiente. Sempre in quest’ottica ed in coordinamento con la giunta comunale, il servizio di pulizia viene quindi effettuato prediligendo lavaggi tramite appositi veicoli dotati di botte e lancia direzionale ad alta pressione e ove non possibile con dispositivi manuali a getto d’acqua. Le operazioni di pulizia del manto stradale proseguiranno come di consueto con l’utilizzo di autobotti Ricordo inoltre che già da circa 1 mese automezzi ed addetti di Amia stanno eseguendo interventi di pulizia mirata e specifica presso migliaia di contenitori di rifiuti in tutta la città di Verona».