Pulizia del lago a Garda: Giornata Ecologica in ricordo di Alberto Tomei

Domenica 20 ottobre, torna a Garda la quarta Giornata Ecologica. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale, dalla Protezione Ambientale e Civile e da Passione Sub, in collaborazione con Azienda Gardesana Servizi, impegnerà i volontari nella pulizia delle sponde e dei fondali del lago.

Anche questa edizione di “Lago Pulito” sarà dedicata ad Alberto Tomei, il presidente di AGS grande amante del Garda e appassionato di sub, scomparso nel dicembre di due anni fa a seguito di un’immersione.

«È sempre vivo in tutti noi – ha detto il presidente di AGS Angelo Cresco – il ricordo di Alberto Tomei, del suo impegno a favore del lago e dei nostri Comuni. Ed è proprio pensando a lui che è stata organizzata questa nuova edizione della giornata ecologica, un’iniziativa che mette insieme due sue grandi passioni: il lago di Garda e l’attività subacquea. Ringrazio il Comune e il consigliere con delega all’Ecologia Sasha Allevato per averla resa possibile, come amministratore e come amico di Alberto».

Dalle 8 alle 13 di domenica, i sub, divisi in squadre, si immergeranno nel lungolago antistante il municipio per recuperare rifiuti e altro materiale finito nel Garda, riportarlo a riva e smaltirlo correttamente. Ma sarà anche l’occasione per ribadire l’importanza dell’impegno di ciascuno a prendersi cura del proprio territorio e a mantenere il lago pulito, contro l’inciviltà di chi abbandona rifiuti.