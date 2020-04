Pulizia dei canali a Verona, possibili restringimenti delle carreggiate

Il Consorzio Alta Pianura Veneta sta proseguendo su tutto il territorio comunale di Verona l'attività di pulizia ordinaria e straordinaria dei canali demaniali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per consentire i lavori e per ridurre al minimo l'insorgere di problematiche per la viabilità, il sindaco Federico Sboarina ha firmato un'ordinanza per il parziale restringimento delle carreggiate, senza interruzioni del traffico, nelle strade interessate dagli interventi.

Durante la pulizia, in presenza di segnali di corsia chiusa, è in vigore per tutti i veicoli il divieto di sorpasso, con obbligo di riduzione della velocità a 30 o 40 chilometri orari. Ad opera della ditta esecutrice dei lavori, inoltre, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, con il posizionamento, nell’area di cantiere, dell’adeguata segnaletica stradale sia di giorno che di notte.

Di ogni step d'intervento dovranno essere informati, con almeno otto giorni di anticipo, la circoscrizione competente, il servizio manomissioni stradali, la direzione traffico e la polizia locale.

Sostieni VeronaSera Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di VeronaSera ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: