Dipendenti di Partesa ripuliscono le sponde del fiume Adige a Verona

Venerdì scorso, 4 ottobre, 120 dipendenti dell'azienda Partesa hanno dedicato una giornata al fiume Adige, in occasione della mobilitazione nazionale «10.000 per l’Ambiente». Il progetto di volontariato è stato promosso da Heineken Italia in collaborazione con Legambiente e quest'anno è stato dedicato alla riqualificazione delle aree vicino ai corsi e agli specchi d'acqua.

In Veneto, è stato scelto l'Adige e gli uomini e le donne di Partesa si sono impegnati in prima persona, donando il loro tempo in difesa dell'ambiente e del territorio locale.

Lungo le sponde che costeggiano il fiume nella città di Verona, i dipendenti coinvolti hanno raccolto 40 sacchi di rifiuti, di cui il 50% di plastica e lattine, ma anche rifiuti ingombranti come valigie e pezzi di biciclette.