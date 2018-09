Sacchi e pinze per raccogliere i rifiuti, torna Puliamo il Mondo a Verona

Sabato 29 e domenica 30 settembre saranno le due date importanti per l'iniziativa "Puliamo il Mondo" che anche quest'anno si ripeterà a Verona. Sabato, a Montorio, il ritrovo sarà in Piazza Penne Nere alle 9. Da lì i volontari partiranno per pulire le vie e i fossi di Montorio. Domenica, il punto di partenza sarà il vallo della Batteria di Scarpa di San Zeno in Monte. Dalle 8.30, armati di sacchi e pinze, cittadini e associazioni si daranno da fare per ripulire i percorsi del vallo fino a Castel San Felice.

Anche quest'anno, a Verona, Puliamo il Mondo vedrà la collaborazione attiva di alcune associazioni di volontariato e di Amia - ha dichiarato il neo presidente di Amia Bruno Tacchella - Due gli obiettivi prioritari: il primo quello di ripulire dai rifiuti abbandonati piccole ma odiose discariche in luoghi urbani di grande valore storico; il secondo quello di promuovere le buone pratiche ossia una corretta gestione dei rifiuti. Sono molto orgoglioso di partecipare attivamente a questa meravigliosa iniziativa che sottolinea non solo la grande capacità del nostro volontariato, ma anche il nostro impegno per la cura e la tutela del patrimonio storico della nostra bellissima città.

L'assessore all'ambiente del Comune di Verona Ilaria Segala ha aggiunto: "L'amministrazione sarà in prima linea, con assessori e consiglieri impegnati sul campo per contribuire a rendere la nostra città più vivibile, oltre che più bella. Il buon esempio è la prima forma di educazione, da promuovere soprattutto tra i più giovani".

A coordinare i volontari sarà Legambiente. "La partecipazione è libera e si raccomandano calzature con suola spessa, no scarpe da ginnastica - ha concluso Chiara Martinelli, presidente di Legambiente Verona - Sì a scarponcini da trekking, calzature antinfortunistica e anfibi. Al termine offriremo un rinfresco di ringraziamento ai partecipanti. E domenica mattina alle 10.30 con partenza da Porta Vescovo, sarà possibile partecipare alla visita guidata lungo il vallo di Cangrande alla scoperta delle Mura magistrali di sinistra Adige".