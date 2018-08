Pubblicato bando Servizio Civile: le proposte dell'Ulss 9 Scaligera nei Comuni veronesi

È stato pubblicato il bando per la selezione di 52 posti di volontario presso i servizi Socio-Educativi dell’Azienda Ulss 9 Scaligera. Il Servizio Civile è rivolto a giovani tra i 18 ed i 29 anni (non compiuti), ed è necessario avere la patente B. Si articola in 12 mesi di servizio, con lo svolgimento di 30 ore settimanali ed è previsto un rimborso economico di 433,80 euro mensili. Diventare volontario di Servizio civile è un’opportunità per i giovani di mettersi in gioco nei progetti sociali ed educativi che si realizzano all’interno dei Comuni con la supervisione di educatori e assistenti sociali.

Fare il volontario del Servizio civile vuol dire anche far parte di un gruppo di ragazzi e ragazze che condividono gli stessi valori di solidarietà, accoglienza, partecipazione, impegno, cura nei confronti dei più deboli. È un’occasione anche per orientarsi, attraverso l’esperienza concreta, verso una possibile scelta lavorativa nel campo educativo e dell’assistenza. Il periodo prevede anche percorsi di formazione dedicati e personalizzati nei confronti del volontario favorendo una maggiore consapevolezza del ruolo e un contributo alla crescita delle competenze personali.

Due sono i progetti nei quali il volontario verrà coinvolto: "Con occhi nuovi" che si realizza nei Comuni di Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole Rocca, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Vigasio e Villafranca; e "Mettiamoci il naso" che si realizza nei comuni di Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone del Garda, Cavaion V.se, Caprino Veronese, Costermano, Dolcè, Fumane, Garda, Lazise, Malcesine, Marano di Valp., Negrar, Pastrengo, Rivoli V.se, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant’Ambrogio di Valp., Sant’Anna D’Alfaedo e Torri del Benaco.

Le attività nelle quali il volontario verrà coinvolto sono molteplici e si rivolgono a minori, giovani, anziani, famiglie e persone con disabilità: attività di animazione ludico-ricreativa in collaborazione con gruppi e associazioni del territorio, attività di supporto alla realizzazione dei servizi socio educativi, partecipazione a eventuali soggiorni estivi con anziani, disabili e minori. E ancora, attività di affiancamento agli operatori ed educatori nei progetti che ogni Comune realizza sul proprio territorio, e a sostegno e accompagnamento della quotidianità delle persone in situazione di fragilità. Termine ultimo per presentare la propria candidatura è il 28 settembre 2018. Per trovare ulteriori informazioni e scaricare la modulistica necessaria per fare domanda basta andare sul sito dell’Azienda ULSS (www.aulss9.veneto.it).

Per ricevere ulteriori chiarimenti e informazione ci si può rivolgere all’Ufficio Servizio Civile Nazionale dell’Azienda ULSS9 Scaligera a Bussolengo in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, sede Ulss piano terra, stanza 108 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 13, tel. 3290175134 – 0456712372, mail scn@aulss9.veneto.it